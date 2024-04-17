Лунин - в старте Реала на ответный выездной матч четвертьфинала ЛЧ с Ман Сити
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images
Сегодня, 17 апреля состоятся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" примет "Реал". Первый матч в Мадриде завершился вничью 2:2.
Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин прогнозируемо выйдет в стартовом составе своей команды.
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Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 17, 2024
???? @ManCity#UCL pic.twitter.com/L1loYbnjcV
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