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Лунин - в старте Реала на ответный выездной матч четвертьфинала ЛЧ с Ман Сити

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Стартовые составы команд

Лунин - в старте Реала на ответный выездной матч четвертьфинала ЛЧ с Ман Сити

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 апреля состоятся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" примет "Реал". Первый матч в Мадриде завершился вничью 2:2.

Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин прогнозируемо выйдет в стартовом составе своей команды.

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Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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