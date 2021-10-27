Тренер женской сборной Украины: Если у испанок из 30 передач только одна неточная, у нас – 10 из 15
Женская команда потерпела разгромное поражение в отборе на ЧМ-2023
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко прокомментировала разгромное поражение от Испании (0:6) в отборе ЧМ-2023.
– Трудно после такой игры что-либо комментировать. К сожалению, мы пропустили быстрый гол. Нелогичный гол пропустили. Второй мяч также пока непонятен. В перерыве хотели сделать коррективы. Во втором тайме девушки вышли на поле целеустремленными, агрессивными, создавали моменты. Но третий гол, думаю, все решил.
Понятно, что при потерях испанки сразу использовали свободные зоны. У них команда сыграна, восемь игроков из "Барселоны". Они постоянно выступают одним составом, стараются действовать в одно-два касания. У нас, к сожалению, возникали проблемы в обороне, когда мы раскрывались.
– Будете ли вы в будущем делать изменения в стартовом составе? Какие будут кадровые выводы?
– У нас есть 23 равноценных игрока, которые могут как сыграть в стартовом составе, так и выйти на замену. Следующая игра у нас в Шотландии, будем отталкиваться от соперника, от своих задач.
Нужно сейчас брать максимум очков, чтобы весной сражаться за второе место.
– Как оцените игру девушек в атаке?
– Были хорошие выходы, но без завершения. Я думаю, это из-за психологии, страха. Желания много, девушки настраиваются, но после выхода на поле видят перед собой топ-футболисток... Где-то была неуверенность в том, что мы способны обыграть соперниц друг в друга, пробить, убежать, выиграть борьбу.
Мы отбирали мяч, но они сразу же его возвращали. Нам было сложно в плане быстроты мышления. Соперницы отбирали мяч и отдавали вперед, а мы не могли его отдать вперед, поскольку не имели времени подумать. Возможно, у нас не было такой технической оснастки, чтобы отдавать мяч в свободные зоны, переходить на скорости в атаку. Если у испанок из 30 передач только одна неточная, то у нас – 10 из 15. Это очень важная составляющая, поскольку без мяча трудно играть, – сказала Зинченко.
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