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Определились вторые финалистки женского Евро-2022

Женский футбол
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Немки будут бороться за золото

Определились вторые финалистки женского Евро-2022

Александра Попп, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 27 июля, состоялся второй полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу среди женщин – встречались сборные Франции и Германии.

Игра в целом была равной, но в составе Бундестим нашлась футболистка, которая и сделала разницу. Форвард «Вольфсбурга» Александра Попп оформила дубль, в обоих случаях ей ассистировала партнерша по клубу Свенья Хут. Франция смогла ответить лишь одним забитым голом – мяч в свои ворота срезала Фромс.

Евро-2022. Полуфинал. Женщины
Германия – Франция 2:1
Голы: Попп 40, Фромс 44 аг, Попп 76

Примечательно, что Попп забивает уже в пятом матче на текущем Евро. Сейчас на ее счету шесть забитых мячей, она сравнялась в гонке бомбардиров с нападающей сборной Англии Бетани Мид.

Именно со сборной Англии, которая в первом полуфинале разбила Швецию 4:0, Германия и сыграет в финале. Решающий матч состоится в воскресенье, 31 июля. Начало игры в 19.00.

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В статье: Женский Евро-2022
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