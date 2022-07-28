Определились вторые финалистки женского Евро-2022
Немки будут бороться за золото
Александра Попп, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 27 июля, состоялся второй полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу среди женщин – встречались сборные Франции и Германии.
Игра в целом была равной, но в составе Бундестим нашлась футболистка, которая и сделала разницу. Форвард «Вольфсбурга» Александра Попп оформила дубль, в обоих случаях ей ассистировала партнерша по клубу Свенья Хут. Франция смогла ответить лишь одним забитым голом – мяч в свои ворота срезала Фромс.
Евро-2022. Полуфинал. Женщины
Германия – Франция 2:1
Голы: Попп 40, Фромс 44 аг, Попп 76
Примечательно, что Попп забивает уже в пятом матче на текущем Евро. Сейчас на ее счету шесть забитых мячей, она сравнялась в гонке бомбардиров с нападающей сборной Англии Бетани Мид.
Именно со сборной Англии, которая в первом полуфинале разбила Швецию 4:0, Германия и сыграет в финале. Решающий матч состоится в воскресенье, 31 июля. Начало игры в 19.00.
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