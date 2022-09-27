Женская команда Ворсклы подписала канадcкую защитницу Кьюрри
Ворскла удивляет трансферами
vorskla.com.ua
Женская команда "
Контракт с футболисткой рассчитан до 2024 года. Предыдущим клубом Кьюри была литовская "Гинтра".
28-летняя канадка уже дебютировала за украинскую команду в первом матче второго раунда женской Лиги чемпионов против албанской "Влазнии".
Напомним, что ранее женская команда "Жилстрой-2" стала "Ворсклой".
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Источник:ФК Ворскла
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