Женская команда Ворсклы подписала канадcкую защитницу Кьюрри

Женская команда " Ворсклы " объявила о подписании контракта с канадской футболисткой Тристан Корнейл Кьюрри.

Контракт с футболисткой рассчитан до 2024 года. Предыдущим клубом Кьюри была литовская "Гинтра".

28-летняя канадка уже дебютировала за украинскую команду в первом матче второго раунда женской Лиги чемпионов против албанской "Влазнии".

Напомним, что ранее женская команда "Жилстрой-2" стала "Ворсклой".