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Женская команда Ворсклы подписала канадcкую защитницу Кьюрри

Женский футбол
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Ворскла удивляет трансферами

Женская команда Ворсклы подписала канадcкую защитницу Кьюрри

vorskla.com.ua

Новина українською

Женская команда "Ворсклы" объявила о подписании контракта с канадской футболисткой Тристан Корнейл Кьюрри.

Контракт с футболисткой рассчитан до 2024 года. Предыдущим клубом Кьюри была литовская "Гинтра".

28-летняя канадка уже дебютировала за украинскую команду в первом матче второго раунда женской Лиги чемпионов против албанской "Влазнии".

Напомним, что ранее женская команда "Жилстрой-2" стала "Ворсклой".

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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