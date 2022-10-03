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Женский чемпионат. Лидеры без потерь, разгромное поражение Динамо

Женский футбол
(2 голосов)

Три клуба пока идут без поражений

Женский чемпионат. Лидеры без потерь, разгромное поражение Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные состоялись матчи очередного тура в чемпионате среди женских клубов. "Кривбасс" повел в счете уже в начале встречи благодаря голу Виолеты Тян. До конца первого тайма криворожанки шокировали "Динамо" дважды. После перерыва ситуация не поменялась и киевлянки даже организовали автогол. Команда Владимира Ефимако все-таки довела счет до разгромного - на 74-й и на 87-й минутах динамовки пропустили от лучшего бомбардира "Кривбасса" Полины Янчук. 6:0 и криворожский клуб закрепился на вершине таблице.

"Атекс" имел неплохую возможность поправить турнирное положение, но не воспользовался им. "Мариуполь" взял инициативу в свои руки и на 31-й минуте встречи реализовал момент. Во второй половине игры хозяева поля забили второй гол, а через 8 минут закрыли все вопросы по победителю матчу. Сухая победа мариупольчанок 3:0 позволила команде остаться в тройке лидеров.

Свою серию без побед продолжают и "Пантеры". Уманчанки на своем поле принимали "Днепр-1". В первом тайме зрители голов не увидели, однако во второй половине днепрянки отличились дважды: дубль на свой счет записала Анастасия Немец - 0:2. "Пантеры" вновь без очков, причем у черкасского клуба есть игра в запасе.

"Колос" на выезде противостоял "Ладомиру". Волынянки первыми открыли счет, но на 23-й минуте гостям удалось восстановить равновесие - гол на счету Анастасии Ворониной. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете "Колоса" 2:1. Впрочем, последнее слово все же осталось за командой из Ковалевки - уже в компенсированное время отметилась Ирина Майбородина - 3:1.

Судьба матча "Верес" - "Ворскла" была решена еще в начале игры. На протяжении пяти минут полтавчанки отгрузили в ворота оппоненток три мяча. Во второй тайме картина происходящего не изменилась. Снова забивали только гости - дубль у Роксоланы Кравчук. Окончательную точку в матче поставила Вероника Андрухив - 5:0. 9 октября полтавский клуб отправится в гости к "Колосу" в рамках 3-го перенесенного тура.

В женском чемпионате наступает пауза, связанная с играми сборных. Следующий тур назначен на 15 октября.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 4-й тур

30 сентября (пятница)

"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 0:2

1 октября (суббота)

"Мариуполь" - "Атекс" 3:0
"Пантеры" - "Днепр-1" 0:2

2 октября(воскресенье)

"Кривбасс" - "Динамо" 6:0
"Ладомир" - "Колос" 1:3
"Верес" - "Ворскла" 0:5

Женский чемпионат. Лидеры без потерь, разгромное поражение Динамо - изображение 1
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В статье: женский футбол
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