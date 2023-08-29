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Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола

Женский футбол
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Команда будет выступать в Первой лиге женского первенства

Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 29-го августа 2023-го года, ФК "Минай" презентовал женскую команду. Примечательно, что сама команда была создана на базе ужгородкой ДЮСШ в 2022-м году, но свои выступления на профессиональном уровне начнет в сентябре 2023-го под брендом "Миная".

Первым соперником женской команды "Миная" станет "Полесье", с которым девушки сыграют в следующем туре Первой лиги женского чемпионата (03.09.2023)

Важно отметить, что женская команда ФК "Минай" – первая профессиональная женская команда в истории закарпатского футбола. Раньше никогда клубы из этого края не были представлены именно в женской лиге.

Состав команды:

  • Кристина Костевка (нападение, играющий тренер)
  • София-Ирина Гайтанка, Кристина Калинич, Анастасия Реутская (голкиперы)
  • Виктория Тереняк, Анна Саух, Дарья Лазур, Ирина Гаибова, Богдана Гулей, Анастасия Сирмай (защита)
  • Полина Мухлинина, Роксолана Комар, Екатерина Ильницкая, Дарья Данкай (Григорович), Валентина Бендеберя, Татьяна Мацан, Дарья Чонка, Екатерина Яремчук (полузащита)
  • Ирина Волошин (нападение)

Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола - изображение 1

Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола - изображение 2

Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола - изображение 3

Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола - изображение 4

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол
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В статье: ФК Минай
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