Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола

Во вторник, 29-го августа 2023-го года, ФК "Минай" презентовал женскую команду. Примечательно, что сама команда была создана на базе ужгородкой ДЮСШ в 2022-м году, но свои выступления на профессиональном уровне начнет в сентябре 2023-го под брендом "Миная".

Первым соперником женской команды "Миная" станет "Полесье", с которым девушки сыграют в следующем туре Первой лиги женского чемпионата (03.09.2023)

Важно отметить, что женская команда ФК "Минай" – первая профессиональная женская команда в истории закарпатского футбола. Раньше никогда клубы из этого края не были представлены именно в женской лиге.

Состав команды:

Кристина Костевка (нападение, играющий тренер)

София-Ирина Гайтанка, Кристина Калинич, Анастасия Реутская (голкиперы)

Виктория Тереняк, Анна Саух, Дарья Лазур, Ирина Гаибова, Богдана Гулей, Анастасия Сирмай (защита)

Полина Мухлинина, Роксолана Комар, Екатерина Ильницкая, Дарья Данкай (Григорович), Валентина Бендеберя, Татьяна Мацан, Дарья Чонка, Екатерина Яремчук (полузащита)

Ирина Волошин (нападение)