Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола
Команда будет выступать в Первой лиге женского первенства
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Во вторник, 29-го августа 2023-го года, ФК "Минай" презентовал женскую команду. Примечательно, что сама команда была создана на базе ужгородкой ДЮСШ в 2022-м году, но свои выступления на профессиональном уровне начнет в сентябре 2023-го под брендом "Миная".
Первым соперником женской команды "Миная" станет "Полесье", с которым девушки сыграют в следующем туре Первой лиги женского чемпионата (03.09.2023)
Важно отметить, что женская команда ФК "Минай" – первая профессиональная женская команда в истории закарпатского футбола. Раньше никогда клубы из этого края не были представлены именно в женской лиге.
- Кристина Костевка (нападение, играющий тренер)
- София-Ирина Гайтанка, Кристина Калинич, Анастасия Реутская (голкиперы)
- Виктория Тереняк, Анна Саух, Дарья Лазур, Ирина Гаибова, Богдана Гулей, Анастасия Сирмай (защита)
- Полина Мухлинина, Роксолана Комар, Екатерина Ильницкая, Дарья Данкай (Григорович), Валентина Бендеберя, Татьяна Мацан, Дарья Чонка, Екатерина Яремчук (полузащита)
- Ирина Волошин (нападение)
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