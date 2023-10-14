Женский чемпионат. Кривбасс против Пантер и другие матчи
Анонс ближайшего тура
Фото: fckryvbas.com
В женском чемпионате 9-й тур был разделен. "Динамо" и "Ладомир" встречались между собой еще в конце сентября. Победу одержала команда из Владимира со счетом 2:1. Три поединка пройдут в ближайшие выходные, еще два состоятся через месяц.
Игровой день откроется в субботу двумя матчами. Стартовый свисток арбитра раздаться в 12:00. "Днепр-1" на своем поле примет "Колос". Ковалевская команда демонстрирует хорошие показатели - 4 победы в последних 5 играх. Днепрянки переживают не лучшие времена. Их безвыигрышная серия достигла пять поединков. Разве что утешением может быть тот факт, что команда вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Стоит отметить, что "Колос" доминирует в истории личных встреч. Всего клубы сыграли между собой два раза.
В параллельном противостоянии "Кривбасс" будет играть в гостях у "Пантер". Криворожанки подходят к этой игре в отличном настроении. Подопечные Константина Фролова еще ни разу не проигрывали в чемпионате. В таблице они идут первыми, но стоит учесть то, что идущая вторая "Ворскла" провела на один матч меньше. Уманчанки, имея игру в запасе, выглядят не слишком внушительно - 1 победа, 1 ничья и 5 поражений. Черкасский клуб отстает от криворожского на 18 зачетных пунктов.
В воскресенье, "Верес" будет противостоять "Жилстрою-1". Обе команды находятся не в лучших кондициях. Серия ровечанок без побед продолжается семь матчей. Ровенский коллектив имеет три очка и располагается на предпоследней строчке. Харьковчанки, в свою очередь, не могут выиграть три поединка кряду. Соперницы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. При этом, чаще всего пропускает ровенская команда.
Остальные матчи будут сыграны уже в ноябре.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 9-й тур
23 сентября (суббота)
"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 1:2
14 октября (суббота)
"Днепр-1" - "Колос" 12:00
"Пантеры" - "Кривбасс" 12:00
15 октября (воскресенье)
"Верес" - "Жилстрой-1" 12:00
10 ноября (пятница)
"Мариуполь" - "Ладомир" -
14 ноября (вторник)
"Ворскла" - "Шахтер" -
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