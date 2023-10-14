Женский чемпионат. Кривбасс против Пантер и другие матчи

В женском чемпионате 9-й тур был разделен. "Динамо" и "Ладомир" встречались между собой еще в конце сентября. Победу одержала команда из Владимира со счетом 2:1. Три поединка пройдут в ближайшие выходные, еще два состоятся через месяц.

Игровой день откроется в субботу двумя матчами. Стартовый свисток арбитра раздаться в 12:00. "Днепр-1" на своем поле примет "Колос". Ковалевская команда демонстрирует хорошие показатели - 4 победы в последних 5 играх. Днепрянки переживают не лучшие времена. Их безвыигрышная серия достигла пять поединков. Разве что утешением может быть тот факт, что команда вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Стоит отметить, что "Колос" доминирует в истории личных встреч. Всего клубы сыграли между собой два раза.

В параллельном противостоянии "Кривбасс" будет играть в гостях у "Пантер". Криворожанки подходят к этой игре в отличном настроении. Подопечные Константина Фролова еще ни разу не проигрывали в чемпионате. В таблице они идут первыми, но стоит учесть то, что идущая вторая "Ворскла" провела на один матч меньше. Уманчанки, имея игру в запасе, выглядят не слишком внушительно - 1 победа, 1 ничья и 5 поражений. Черкасский клуб отстает от криворожского на 18 зачетных пунктов.

В воскресенье, "Верес" будет противостоять "Жилстрою-1". Обе команды находятся не в лучших кондициях. Серия ровечанок без побед продолжается семь матчей. Ровенский коллектив имеет три очка и располагается на предпоследней строчке. Харьковчанки, в свою очередь, не могут выиграть три поединка кряду. Соперницы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. При этом, чаще всего пропускает ровенская команда.

Остальные матчи будут сыграны уже в ноябре.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 9-й тур

23 сентября (суббота)

"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 1:2

14 октября (суббота)

"Днепр-1" - "Колос" 12:00

"Пантеры" - "Кривбасс" 12:00

15 октября (воскресенье)

"Верес" - "Жилстрой-1" 12:00

10 ноября (пятница)

"Мариуполь" - "Ладомир" -

14 ноября (вторник)

"Ворскла" - "Шахтер" -