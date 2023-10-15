Женский чемпионат. Ничья сестер и разгромная победа Жилстроя-1

В эти выходные были сыграны три матча 9-го тура чемпионата Украины среди женщин. "Днепр-1" на своем поле встречался с "Колосом". Соперницы долго не могли распечатать ворота друг друга. Перед уходом в раздевалку хозяева все же забили: отличилась младшая Людмила Кунина. На экваторе второго тайма "Колос" сравнял счет благодаря голу старшей Надежды Куниной. До финального свистка цифры на табло больше не изменились. 1:1 и обе команды получают по одному очку.

"Кривбасс" на выезде без проблем разобрался с "Пантерами". Криворожская команда отправила в ворота уманчанок три безответных мяча. Все точные удары были в исполнении Полины Янчук. Как итог, 3:0 в пользу "Кривбасса.

"Жилстрой-1" шокировал "Верес". В первую 45-ти минутку харьковчанки завладели преимуществом и воплотили его в три гола. Дубль в свой актив записала Тамила Химич. После перерыва давление на ворота ровенчанок продолжилось. Подопечные Владимира Пятенко забили еще трижды и установили окончательный счет 6:0.

Остальные игры пройдут 10 и 14 ноября.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 9-й тур

23 сентября (суббота)

"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 1:2

14 октября (суббота)

"Днепр-1" - "Колос" 1:1

"Пантеры" - "Кривбасс" 0:3

15 октября (воскресенье)

"Верес" - "Жилстрой-1" 0:6

10 ноября (пятница)

"Мариуполь" - "Ладомир" -

14 ноября (вторник)

"Ворскла" - "Шахтер" -