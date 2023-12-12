Женская сборная Украины узнала соперника в стыковых матчах Лиги наций

Состоялась жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей.

В период с 23-го по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.

Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, которые претендуют на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21-го по 28 февраля.

Сборная Украины в стыковых матчах будет противостоять Болгарии . Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

Женская Лига наций-2023/2024

Лига А. Финальный турнир

23.02.2024

1/2 финала

Испания - Нидерланды

Франция - Германия

28.02.2023

Финал/матч за 3-е место

Испания/Нидерланды - Франция/Германия

Стыковые матчи за место в Лиге А

Сербия - Исландия

Венгрия - Бельгия

Босния и Герцеговина - Швеция

Хорватия - Норвегия

Стыковые матчи за место в Лиге В

Латвия - Словакия

Черногория - Северная Ирландия

Болгария - Украина