Женская сборная Украины узнала соперника в стыковых матчах Лиги наций
Поединки пройдут в феврале следующего года
Фото: прес-служба УАФ
Состоялась жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей.
В период с 23-го по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.
Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.
Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, которые претендуют на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21-го по 28 февраля.
Сборная Украины в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.
Женская Лига наций-2023/2024
Лига А. Финальный турнир
23.02.2024
1/2 финала
Испания - Нидерланды
Франция - Германия
28.02.2023
Финал/матч за 3-е место
Испания/Нидерланды - Франция/Германия
Стыковые матчи за место в Лиге А
Сербия - Исландия
Венгрия - Бельгия
Босния и Герцеговина - Швеция
Хорватия - Норвегия
Стыковые матчи за место в Лиге В
Латвия - Словакия
Черногория - Северная Ирландия
Болгария - Украина
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