Женская сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда по-прежнему занимает 33-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте - 1634,58 балла. В первую тройку мирового реестра входят Испания, США и Франция.

После публикации прошлого рейтинга наша женская сборная провела шесть поединков в группе В3 дебютного розыгрыша Лиги наций - против Сербии (1:2, 1:0), Польши (1:2, 0:1) и Греции (1:2, 1:0).

Напомним, сине-желтые заняли третье место в группе и сумели обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав пока вылета в Лигу С. В стыковых матчах за место в Лиге В подопечные Владимира Пятенко в феврале следующего года будут противостоять Болгарии (90-я строчка в рейтинге).