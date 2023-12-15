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Женская сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Женский футбол

ФИФА обновила рейтинг женских сборных

Женская сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Фото: womensfootball.com.ua

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Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда по-прежнему занимает 33-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте - 1634,58 балла. В первую тройку мирового реестра входят Испания, США и Франция.

После публикации прошлого рейтинга наша женская сборная провела шесть поединков в группе В3 дебютного розыгрыша Лиги наций - против Сербии (1:2, 1:0), Польши (1:2, 0:1) и Греции (1:2, 1:0).

Напомним, сине-желтые заняли третье место в группе и сумели обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав пока вылета в Лигу С. В стыковых матчах за место в Лиге В подопечные Владимира Пятенко в феврале следующего года будут противостоять Болгарии (90-я строчка в рейтинге).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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