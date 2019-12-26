Отпрыск Дель Пьеро в эффектном прыжке чуть не снес отцу голову

Казалось бы, просто хотел обратиться к своему другу, записать видеосообщение, но не тут-то было. Известный экс-форвард национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро чуть не получил травму от собственного сына.

Мальчик просто решил перепрыгнуть отца, чем изрядно его напугал. Реакция Дель Пьеро была характерной – посмотрел в спину убегающему юнцу и неодобрительно повел взглядом.

Алессандро завершил карьеру профессионального футболиста в 2015 году в индийском "Дели Дайнамос". Почти всю карьеру он провел в "Ювентусе", также успел поиграть за "Падову" и "Сидней".