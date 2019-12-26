  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Отпрыск Дель Пьеро в эффектном прыжке чуть не снес отцу голову
В тренде

Отпрыск Дель Пьеро в эффектном прыжке чуть не снес отцу голову

Зарубежные
(1 голосов)

"О май гад, сынок, ты что крэйзи?"

Отпрыск Дель Пьеро в эффектном прыжке чуть не снес отцу голову
Новина українською

Казалось бы, просто хотел обратиться к своему другу, записать видеосообщение, но не тут-то было. Известный экс-форвард национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро чуть не получил травму от собственного сына.

Мальчик просто решил перепрыгнуть отца, чем изрядно его напугал. Реакция Дель Пьеро была характерной – посмотрел в спину убегающему юнцу и неодобрительно повел взглядом.

Алессандро завершил карьеру профессионального футболиста в 2015 году в индийском "Дели Дайнамос". Почти всю карьеру он провел в "Ювентусе", также успел поиграть за "Падову" и "Сидней".

Читайте такжеБуффон повторил рекорд Дель Пьеро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алессандро Дель Пьеро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...