Швеция обыграла Россию в товарищеском поединке. Видео голов и обзор матча

Сегодня в Европе состоялся ряд товарищеских матчей, в одном из которых сборная России принимала Швецию.

Скандинавы оказались в данном матче сильнее, забив по голу в каждом из таймов, на что хозяева поля ответили одним голом в компенсированное время.

О всех перипетиях поединка смотрите в нашем видеообзоре.

Россия – Швеция 1:2

Голы: Соболев (90+2) – Исак (21), Йоханссон (73)