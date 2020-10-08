Швеция обыграла Россию в товарищеском поединке. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Сегодня в Европе состоялся ряд товарищеских матчей, в одном из которых сборная России принимала Швецию.
Скандинавы оказались в данном матче сильнее, забив по голу в каждом из таймов, на что хозяева поля ответили одним голом в компенсированное время.
О всех перипетиях поединка смотрите в нашем видеообзоре.
Россия – Швеция 1:2
Голы: Соболев (90+2) – Исак (21), Йоханссон (73)
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Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 22:46
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