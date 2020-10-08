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Швеция обыграла Россию в товарищеском поединке. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Швеция обыграла Россию в товарищеском поединке. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сегодня в Европе состоялся ряд товарищеских матчей, в одном из которых сборная России принимала Швецию.

Скандинавы оказались в данном матче сильнее, забив по голу в каждом из таймов, на что хозяева поля ответили одним голом в компенсированное время.

О всех перипетиях поединка смотрите в нашем видеообзоре.

Россия – Швеция 1:2

Голы: Соболев (90+2) – Исак (21), Йоханссон (73)

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В статье: Швеция Россия
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 22:46
Браво Тре Крунур!
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