Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду 10 марта Ливерпуль в условно домашнем матче в Будапеште в рамках 1/8 Лиги чемпионов принимал Лейпциг.

После такой же условно-выездной победы со счетом 2:0 ребятам Клоппа нужно было не растерять преимущество, с чем они успешно и справились в первом тайме.

Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0

Голы: Салах (71), Мане (74)

Обзор первого тайма:

Гол Салаха:

Гол Мане: