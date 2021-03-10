Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
twitter.com/DieRotenBullen
В среду 10 марта Ливерпуль в условно домашнем матче в Будапеште в рамках 1/8
После такой же условно-выездной победы со счетом 2:0 ребятам Клоппа нужно было не растерять преимущество, с чем они успешно и справились в первом тайме.
Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0
Голы: Салах (71), Мане (74)
Обзор первого тайма:
Гол Салаха:
Гол Мане:
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