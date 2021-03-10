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Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

twitter.com/DieRotenBullen

Новина українською

В среду 10 марта Ливерпуль в условно домашнем матче в Будапеште в рамках 1/8 Лиги чемпионов принимал Лейпциг.

После такой же условно-выездной победы со счетом 2:0 ребятам Клоппа нужно было не растерять преимущество, с чем они успешно и справились в первом тайме.

Ливерпуль – РБ Лейпциг 2:0

Голы: Салах (71), Мане (74)

Обзор первого тайма:

Гол Салаха:

Гол Мане:

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг
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