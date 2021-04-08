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Гол забила… кочка! Мега-курьезный пенальти из Кубка Чехии

Зарубежные
(2 голосов)

Неровное поле - враг вратаря

Гол забила… кочка! Мега-курьезный пенальти из Кубка Чехии

Фото: wikipedia.org/ автор неизвестен

Новина українською

Газон в матче Кубка Чехии между "Теплице" и "Младой Болеслав" (2:1) никуда не годился и прямо повлиял на ход игры.

Форвард "Млады" Ладислав Такач слабенько пробил с пенальти - вратарь угадал направление удара и уже был готов его поймать, но мяч ударился о кочку и взмыл вверх. Такой поворот застал бы врасплох даже Буффона с Нойером.

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В статье: Млада-Болеслав курьезы Теплице (Чехия)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
08.04.2021 в 16:29
Так он же специально с отскоком бил ))))... там даже точка на земле натертая под этот удар !!!
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viajador (с. Печихвости)
08.04.2021 в 14:56
Что за купына такая.
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FCZK-1922 (Кировоград)
08.04.2021 в 14:44
самое обидное что воротник угадал и скорее всего тянул)
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