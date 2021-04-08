Гол забила… кочка! Мега-курьезный пенальти из Кубка Чехии

Газон в матче Кубка Чехии между "Теплице" и "Младой Болеслав" (2:1) никуда не годился и прямо повлиял на ход игры.

Форвард "Млады" Ладислав Такач слабенько пробил с пенальти - вратарь угадал направление удара и уже был готов его поймать, но мяч ударился о кочку и взмыл вверх. Такой поворот застал бы врасплох даже Буффона с Нойером.