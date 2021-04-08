Гол забила… кочка! Мега-курьезный пенальти из Кубка Чехии
Неровное поле - враг вратаря
Фото: wikipedia.org/ автор неизвестен
Газон в матче Кубка Чехии между "Теплице" и "Младой Болеслав" (2:1) никуда не годился и прямо повлиял на ход игры.
Форвард "Млады" Ладислав Такач слабенько пробил с пенальти - вратарь угадал направление удара и уже был готов его поймать, но мяч ударился о кочку и взмыл вверх. Такой поворот застал бы врасплох даже Буффона с Нойером.
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
08.04.2021 в 16:29
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viajador (с. Печихвости)
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FCZK-1922 (Кировоград)
08.04.2021 в 14:44
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