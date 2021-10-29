Антимадридский ВАР. Леванте - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча
"Лягушки" отыгрались благодаря арбитру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Атлетико", если честно, не наиграл на победу в Валенсии, показав поразительно бестолковый футбол в нападении. Как при такой игре чемпион забил два гола - загадка.
Но еще большая загадка - откуда взялся пенальти на последних минутах? Помнится, когда вводили ВАР, то обещали, что он снимет все спорные вопросы. Увы, как видим, этого не произошло.
11-й тур. "Леванте" - "Атлетико" - 2:2
Голы: Барди, 37, 90 (оба - с пенальти) - Гризманн, 12, Матеус Кунья, 76
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