Антимадридский ВАР. Леванте - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико", если честно, не наиграл на победу в Валенсии, показав поразительно бестолковый футбол в нападении. Как при такой игре чемпион забил два гола - загадка.

Но еще большая загадка - откуда взялся пенальти на последних минутах? Помнится, когда вводили ВАР, то обещали, что он снимет все спорные вопросы. Увы, как видим, этого не произошло.

11-й тур. "Леванте" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Барди, 37, 90 (оба - с пенальти) - Гризманн, 12, Матеус Кунья, 76