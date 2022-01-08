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Лучший штрафной 2022-го? Сумасшедший гол шотландца из чемпионата Индии

Зарубежные
(2 голосов)

Экзотика как она есть

Лучший штрафной 2022-го? Сумасшедший гол шотландца из чемпионата Индии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/SNS Group

Новина українською

Еще два года назад Грег Стюарт защищал цвета "Рейнджерс", но его карьера быстро пошла вниз и сегодня он играет в одной из самых нефутбольных стран мира. И как играет!

В матче против "Керала Бластерс" 31-летнему шотландцу удался феноменальный штрафной удар - такой гол украсил бы любой топ-матч АПЛ или даже чемпионата мира.

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В статье: чемпионат Индии Грег Стюарт
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