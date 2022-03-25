Сенсационный бенефис Бэйла. Уэльс - Австрия 2:1. Видео голов и обзор матча
Гарет удивил по полной программе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton - AMA
В текущем сезоне Гарет Бэйл сыграл лишь 270 минут за "Реал", забив один гол. СМИ сходятся во мнении, что летом он завершит карьеру. И вот приехал вингер в сборную - и сразу же блестящий победный дубль! Невероятно!
В финале стыков валлийцы сыграют против победителя пары Шотландия - Украина, которые встретятся непонятно когда и как. Интересно, что решит ФИФА. Ну, а Гарет в любом случае - герой.
Отбор на ЧМ. Уэльс - Австрия 2:1
Голы: Бэйл, 25, 51 - Забитцер, 64
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