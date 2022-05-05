Комедия в Болгарии: футболист специально упал с носилок, пытаясь потянуть время

Комичная ситуация произошла в матче 3-го дивизиона чемпионата Болгарии "Балкан" - "Белавица" (2:1).

Под занавес игры футболист хозяев, желая потянуть время, попросил вынести себя с поля на носилках - видимо, знал, что нести их будут два пенсионера. Процесс переноса симулянта с поля за его пределы был воистину эпичным.

За столь наглое затягивание времени арбитр справедливо выписал игроку красную; вдобавок его чуть не побили фанаты у кромки поля - честно говоря, их можно понять.