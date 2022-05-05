Комедия в Болгарии: футболист специально упал с носилок, пытаясь потянуть время
Симулянта удалили и чуть не избили фаны
Скрин: youtube.com
Комичная ситуация произошла в матче 3-го дивизиона чемпионата Болгарии "Балкан" - "Белавица" (2:1).
Под занавес игры футболист хозяев, желая потянуть время, попросил вынести себя с поля на носилках - видимо, знал, что нести их будут два пенсионера. Процесс переноса симулянта с поля за его пределы был воистину эпичным.
За столь наглое затягивание времени арбитр справедливо выписал игроку красную; вдобавок его чуть не побили фанаты у кромки поля - честно говоря, их можно понять.
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