  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Joga Bonito. Бразилия - Тунис 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Joga Bonito. Бразилия - Тунис 5:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Яркий разгром от пентакампеонов

Joga Bonito. Бразилия - Тунис 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

Бразилия собрала такой состав, что может себе позволить играть по принципу предков: "Вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим".

Сегодня с Тунисом было именно так. Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Каземиро и другие звезды делали с африканцами, что хотели, исполняя нечто волшебное на всех участках поля. Голы - на загляденье. Определенно такая Бразилия - один из фаворитов будущего ЧМ.

ТМ. Париж. "Парк де Пренс"

Бразилия - Тунис 5:1

Голы: Рафинья, 11, 40, Ришарлисон, 19, Неймар, 29 (с пенальти), Педро, 74 - Таиби, 18

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Тунис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде