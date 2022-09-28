Joga Bonito. Бразилия - Тунис 5:1. Видео голов и обзор матча

Бразилия собрала такой состав, что может себе позволить играть по принципу предков: "Вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим".

Сегодня с Тунисом было именно так. Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Каземиро и другие звезды делали с африканцами, что хотели, исполняя нечто волшебное на всех участках поля. Голы - на загляденье. Определенно такая Бразилия - один из фаворитов будущего ЧМ.

ТМ. Париж. "Парк де Пренс"

Бразилия - Тунис 5:1

Голы: Рафинья, 11, 40, Ришарлисон, 19, Неймар, 29 (с пенальти), Педро, 74 - Таиби, 18