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Лукас Подольски забил гол в чемпионате Польши со своей половины поля. ВИДЕО

Зарубежные
(1 голосов)

Так не каждый молодой сможет

Лукас Подольски забил гол в чемпионате Польши со своей половины поля. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В шестнадцатом туре чемпионата Польши "Гурник" Забже на выезде разбил "Погонь" 4:1. Не очень типичная ситуация, ведь четвертая команда турнирной таблицы с большим счетом проиграла десятой. Но даже не это делает отчетный матч знаменитым. Таким его сделал гол Лукаса Подольски, забитый на 71-й минуте.

Бывший нападающий "Баварии", "Арсенала" и "Интера" поразил ворота соперника со своей половины поля таким вот удивительным ударом:

Подольски уже второй сезон выступает в чемпионате Польши. Туда он перебрался из Турции, где последней его командой был "Антальяспор". В настоящее время экс-игроку сборной Германии 37 лет.

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В статье: Лукас Подольски Гурник (Забже)
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