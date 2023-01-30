Как они не забили?! Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. Видео лучших моментов матча
Фестиваль плохой реализации
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" имел подавляющее преимущество в матче с "Реалом Сосьедад", однако не реализовал с десяток шансов и отпустил "Барсу" в пятиочковый отрыв.
Баски, кстати, тоже огрызались, но точно так само пробивали плохо. Это был день двух вратарей - Тибо Куртуа и, особенно, Алекса Ремиро, который завершил поединок с монструозными 7 сэйвами в активе.
19-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 0:0
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