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Как они не забили?! Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. Видео лучших моментов матча

Видео
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Фестиваль плохой реализации

Как они не забили?! Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. Видео лучших моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" имел подавляющее преимущество в матче с "Реалом Сосьедад", однако не реализовал с десяток шансов и отпустил "Барсу" в пятиочковый отрыв.

Баски, кстати, тоже огрызались, но точно так само пробивали плохо. Это был день двух вратарей - Тибо Куртуа и, особенно, Алекса Ремиро, который завершил поединок с монструозными 7 сэйвами в активе.

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"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 0:0

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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