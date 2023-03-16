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Неаполь очень хорош. Наполи - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Неаполь очень хорош. Наполи - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наполи и Айнтрахт сыграли в Неаполе ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй поединок. Осимхен оформил дубль, забив в концовке первого и начале второго таймов. А затем еще и Зелинский сам заработал и сам же исполнил пенальти.

3:0 – Наполи сейчас очень хорош. Во всяком случае, на фоне Айнтрахта.

"Наполи" - "Айнтрахт" 3:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Осимхен 45+2, 53, Зелински 64 (пен.)

Обзор матча:

Первый гол Осимхена:

Второй гол Осимхена:

Гол Зелински:

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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