Неаполь очень хорош. Наполи - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча

Наполи и Айнтрахт сыграли в Неаполе ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй поединок. Осимхен оформил дубль, забив в концовке первого и начале второго таймов. А затем еще и Зелинский сам заработал и сам же исполнил пенальти.

3:0 – Наполи сейчас очень хорош. Во всяком случае, на фоне Айнтрахта.

"Наполи" - "Айнтрахт" 3:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Осимхен 45+2, 53, Зелински 64 (пен.)

Обзор матча:

Первый гол Осимхена:

Второй гол Осимхена:

Гол Зелински: