Неаполь очень хорош. Наполи - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Наполи и Айнтрахт сыграли в Неаполе ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй поединок. Осимхен оформил дубль, забив в концовке первого и начале второго таймов. А затем еще и Зелинский сам заработал и сам же исполнил пенальти.
3:0 – Наполи сейчас очень хорош. Во всяком случае, на фоне Айнтрахта.
Голы: Осимхен 45+2, 53, Зелински 64 (пен.)
Обзор матча:
Первый гол Осимхена:
Второй гол Осимхена:
Гол Зелински:
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