На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча
"Оранье" спешат оформить выход на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Сборная Нидерландов на своем поле не оставила камня на камне от греков. Три гола - это даже не предел. При этом их соперник лишь раз ударил в створ ворот.
Даже травма Мемфиса Депая не помешала фавориту - в его отсутствие лидерские функции взял на себя Дензел Думфрис, сделавший два ассиста.
5-й тур отбора на Евро. Эйндховен. "Филипс"
Нидерланды - Греция - 3:0
Голы: де Роон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39
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