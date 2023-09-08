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На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча

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"Оранье" спешат оформить выход на Евро

На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

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Сборная Нидерландов на своем поле не оставила камня на камне от греков. Три гола - это даже не предел. При этом их соперник лишь раз ударил в створ ворот.

Даже травма Мемфиса Депая не помешала фавориту - в его отсутствие лидерские функции взял на себя Дензел Думфрис, сделавший два ассиста.

5-й тур отбора на Евро. Эйндховен. "Филипс"

Нидерланды - Греция - 3:0

Голы: де Роон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

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В статье: Греция Нидерланды
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