На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Нидерландов на своем поле не оставила камня на камне от греков. Три гола - это даже не предел. При этом их соперник лишь раз ударил в створ ворот.

Даже травма Мемфиса Депая не помешала фавориту - в его отсутствие лидерские функции взял на себя Дензел Думфрис, сделавший два ассиста.

5-й тур отбора на Евро. Эйндховен. "Филипс"

Нидерланды - Греция - 3:0

Голы: де Роон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39