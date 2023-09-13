Харри Магуайр отметился автоголом, у Беллингема 1+1. Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор победы Англии над Шотландии в товарищеском матче
Sky
Шотландия и Англия отметили 150-летие своего первого международного матча увлекательной товарищеской игрой. У “трех львов” прекрасный матч провели Джуд Беллингем и Фил Фоден, очередной мяч забил Харри Кейн, отметился и Харри Магуайр – правда голом в свои ворота.
Товарищеский матч. Глазго, “Хэмпден Парк”
Голы: Магуайр 67 (авт.) – Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян
- Евро-2024. Группа I. Скандал в матче Румыния - Косово, Израиль таки прибил Беларусь
- Германия после отставки Флика одержала сенсационную победу над Францией
- Полный разгром. Португалия - Люксембург 9:0. Обзор матча и видео голов
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн