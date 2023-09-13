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Харри Магуайр отметился автоголом, у Беллингема 1+1. Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор победы Англии над Шотландии в товарищеском матче

Харри Магуайр отметился автоголом, у Беллингема 1+1. Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча

Sky

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Шотландия и Англия отметили 150-летие своего первого международного матча увлекательной товарищеской игрой. У “трех львов” прекрасный матч провели Джуд Беллингем и Фил Фоден, очередной мяч забил Харри Кейн, отметился и Харри Магуайр – правда голом в свои ворота.

Товарищеский матч. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия – Англия 1:3

Голы: Магуайр 67 (авт.) – Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81

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В статье: Англия Шотландия Харри Кейн Национальная сборная Англии Национальная сборная Шотландии Фил Фоден Джуд Беллингем
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