Харри Магуайр отметился автоголом, у Беллингема 1+1. Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча

Шотландия и Англия отметили 150-летие своего первого международного матча увлекательной товарищеской игрой. У “трех львов” прекрасный матч провели Джуд Беллингем и Фил Фоден, очередной мяч забил Харри Кейн, отметился и Харри Магуайр – правда голом в свои ворота.

Товарищеский матч. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия – Англия 1:3

Голы: Магуайр 67 (авт.) – Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81