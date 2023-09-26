Разгром для эстетов. Севилья - Альмерия 5:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" впервые в сезоне победила уверенно, не оставив никаких шансов кризисной "Альмерии". Доди Лукебакьо, вне сомнений, лучший игрок матча, но и остальные тоже постарались.

Фирменный крученный удар удался Сусо; Ламела забил после ряда сложных подготовительных передач; Салас снял паутину с "девятки" - в общем, очень красиво все получилось. С такой "Севильей" на выходных и "Барселоне" придется непросто.

7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Альмерия" - 5:1

Голы: Эн-Несири, 7, Лукебакьо, 8, Сусо, 38, Ламела, 51, Салас, 90+1 - Суарес, 71 (с пенальти)