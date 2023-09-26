Разгром для эстетов. Севилья - Альмерия 5:1. Видео голов и обзор матча
Вечер красивых голов на "Писхуане"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" впервые в сезоне победила уверенно, не оставив никаких шансов кризисной "Альмерии". Доди Лукебакьо, вне сомнений, лучший игрок матча, но и остальные тоже постарались.
Фирменный крученный удар удался Сусо; Ламела забил после ряда сложных подготовительных передач; Салас снял паутину с "девятки" - в общем, очень красиво все получилось. С такой "Севильей" на выходных и "Барселоне" придется непросто.
7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Альмерия" - 5:1
Голы: Эн-Несири, 7, Лукебакьо, 8, Сусо, 38, Ламела, 51, Салас, 90+1 - Суарес, 71 (с пенальти)
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