С ассистом пяткой Малиновского. Видео голов и обзор матча Кубка Италии Дженоа - Реджана

В матче 1/16 финала Кубка Италии " Дженоа " принимал "Реджану".

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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на замену в овертайме (на 97-й минуте) при счете 1:1, а на 99-й отдал голевой пас пяткой на Гудмундссона, который и вывел свою команду вперед.

В итоге, матч закончился победой "Дженоа" 2:1.

"Дженоа" - "Реджана" 2:1

Голы: Хапс (53), Гудмундссон (99) – Варела Диаманка (37)