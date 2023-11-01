С ассистом пяткой Малиновского. Видео голов и обзор матча Кубка Италии Дженоа - Реджана
Видеообзор поединка
instagram.com/genoacfc
В матче 1/16 финала Кубка Италии "
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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на замену в овертайме (на 97-й минуте) при счете 1:1, а на 99-й отдал голевой пас пяткой на Гудмундссона, который и вывел свою команду вперед.
В итоге, матч закончился победой "Дженоа" 2:1.
"Дженоа" - "Реджана" 2:1
Голы: Хапс (53), Гудмундссон (99) – Варела Диаманка (37)
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