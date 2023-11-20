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Пиррова победа. Испания - Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Потеряли Гави на полгода

Пиррова победа. Испания - Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

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Испания в матче без турнирного значения дожала Грузию. Результат сделал Ферран Торрес, отметившийся симпатичными голом и ассистом.

Главная новость вечера, впрочем, не это, а травма Гави. Полузащитник "Барсы" на ровном месте оступился и порвал "кресты". По информации СМИ, его ждут 6-8 месяцев без футбола. Шок.

10-й тур отбора на Евро-2024. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

Испания - Грузия 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвили, 72 (автогол) - Кварацхелия, 10

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Испания Грузия
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