Румыния - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
Румыния - Швейцария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
Во вторник вечером в группе I встретятся два лидера: Румыния и Швейцария, обе команды уже оформили выход на Евро и в этом поединке сосредоточатся на борьбе за первое место в группе.
Румыны набрали 19 очков и на два очка опережают Швейцарию. От того, какие места займут команды в группе, зависит в какие корзины они попадут во время финальной жеребьевки.
Отбор к Евро-2024. Группа I. 10-й тур
21 ноября. Бухарест, "Национальный стадион"
Румыния 21:45 Швейцария
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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Румунія - ШвейцаріяСмотреть трансляцию
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