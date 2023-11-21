Румыния - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Во вторник вечером в группе I встретятся два лидера: Румыния и Швейцария, обе команды уже оформили выход на Евро и в этом поединке сосредоточатся на борьбе за первое место в группе.

Румыны набрали 19 очков и на два очка опережают Швейцарию. От того, какие места займут команды в группе, зависит в какие корзины они попадут во время финальной жеребьевки.

Отбор к Евро-2024. Группа I. 10-й тур

21 ноября. Бухарест, "Национальный стадион"

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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