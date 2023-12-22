Европа правит миром. КЧМ. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
twitter.com/ManCity
Пеп взял 4-й клубный чемпионат мира в своей тренерской карьере – это рекорд соревнования. А "Манчестер Сити" взял 5 титулов в уходящем 2023 году: АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и, вот, КЧМ.
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О том, как проходил финал клубного чемпионата мира, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Альварес (1, 88), Нино (27, автогол), Фоден (72)
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