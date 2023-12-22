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КЧМ. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0. Первый межконтинентальный трофей горожан
Гвардиола не проигрывает матчи этого турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп взял 4-й клубный чемпионат мира в своей тренерской карьере – это рекорд соревнования. А "Манчестер Сити" взял 5 титулов в уходящем 2023 году: АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и, вот, КЧМ.
"Горожане" заявили о своих намерениях на спокойный поединок уже на 1-й минуте. Легенда "Реала" Марсело выбил мяч в центр поля, там его подхватил Аке – Натан продвинулся к штрафной площадке и нанес хороший падающий удар, выстрел приняла на себя штанга. Снаряд от стойки отскочил прямо в грудь Альваресу, форварду повезло оказаться перед пустыми воротами и избежать офсайда.
"Флуминенсе" заметно нервничал, бразильцы оказались не готовы к прессингу "Манчестер Сити". На экваторе первого тайма "трехцветные" закономерно пропустили еще раз. Родри вертикальным пасом на Фодена вскрыл оборону соперника, Фил простреливал, а мяч от капитана номинальных гостей Нино опустился за шиворот голкиперу Фабио – рикошет в пользу англичан.
После перерыва характер игры не поменялся. К тому же, главных ветеранов "Флуминенсе", Марсело и Фелипе Мело, заменили уже на 60-й минуте – старожилы заметно выдохлись. Естественно, бразильцы и без лидеров очень старались найти подход к воротам Эдерсона, однако голкипер "горожан", где надо, постоянно выручал команду и заслужил отыграть на ноль.
Под занавес встречи Фоден спокойно оформил дубль с прострела Альвареса, а затем Хулиан отличился сам. В этом поединке Гвардиола действовал с более выраженным наконечником, чем в полуфинале с "Уравой Редс" (0:3). Добавим, что аргентинский нападающий выиграл свой 14-й трофей к 23 годам. Единственная ложка дегтя в бочке меда для "Сити" после победного финала КЧМ – это повреждение Родри. Опорник покинул поле из-за грубого фола соперника. На данный момент характер травмы неизвестен.
CHAMPIONS OF THE WORLD! ???????? pic.twitter.com/QShqsMf35X— Manchester City (@ManCity) December 22, 2023
Клубный чемпионат мира, финал
Стадион: "King Abdullah Sports City" (Джидда)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
"Манчестер Сити" – "Флуминенсе" 4:0
Голы: Альварес (1, 88), Нино (27, автогол), Фоден (72)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз (Гвардиол, 75), Диаш, Аке (Бобб, 81) – Луис (Ковачич, 61), Родри (Аканджи, 74) – Силва, Фоден (Нунес, 81), Грилиш – Альварес
"Флуминенсе": Фабио – Брито, Нино (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 61), Марсело (Александер, 61) – Андре, Мартинелли – Ариас, Гансо (Винисиус, 60), Кено (Кеннеди, 46) – Кано
Предупреждения: Марсело (57), Александер (68), Кеннеди (84)
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