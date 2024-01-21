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Одного Иско мало. Бетис — Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы на характере одолели севильцев

Одного Иско мало. Бетис — Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

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"Бетис" впервые в этом чемпионате проиграл на своем поле, причем сделал это максимально драматично. Зелено-полосатые отыгрались с 0:2 благодаря Иско, но затем снова "поплыли".

У "Барсы" отмечаем Феррана — у него хет-трик и ассист. Ну, и еще Ламина Ямаля надо хвалить. Пасы, проходы, дриблинг — сегодня у этого 16-летнего тинэйджера получалось вообще все.

21-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 2:4

Голы: Иско, 56, 59 — Ферран Торрес, 21, 48, 90+2, Жоау Феликс, 90

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