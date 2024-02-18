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Яремчук активен, но неэффективен. Валенсия — Севилья 0:0. Видео главных моментов матча

Видео

Роман мог приносить своим победу

Яремчук активен, но неэффективен. Валенсия — Севилья 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

UA-Футбол
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"Валенсия" весь матч провисела на воротах "Севильи", которая только отбивалась и даже не думала об атаках. Тем не менее, счет так и не был открыт.

Причина? Плохая реализация, и прежде всего от Романа Яремчука. Украинский форвард имел две явных голевых возможности, но оба раза пробивал удобно для вратарь Эрьяна Нюланда.

25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" - 0:0

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