Яремчук активен, но неэффективен. Валенсия — Севилья 0:0. Видео главных моментов матча

"Валенсия" весь матч провисела на воротах "Севильи", которая только отбивалась и даже не думала об атаках. Тем не менее, счет так и не был открыт.

Причина? Плохая реализация, и прежде всего от Романа Яремчука. Украинский форвард имел две явных голевых возможности, но оба раза пробивал удобно для вратарь Эрьяна Нюланда.

25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" - 0:0