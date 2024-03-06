Бенефис Мбаппе. Реал Сосьедад — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" после домашних 2:0 еще раз победил "Реал Сосьедад", который попал в игровую яму. 6 поражений в 7 последних матчах у басков.

Героем встречи стал лидер Парижа Килиан Мбаппе — у него в активе стильный дубль. "Ла Реал" ответил на него только голом престижа в концовке — слишком большая разница в классе между командами.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "ПСЖ" - 1:2

Голы: Мерино, 89 — Мбаппе, 15, 56