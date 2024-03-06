Бенефис Мбаппе. Реал Сосьедад — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
Килиан тащит Париж дальше
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"ПСЖ" после домашних 2:0 еще раз победил "Реал Сосьедад", который попал в игровую яму. 6 поражений в 7 последних матчах у басков.
Героем встречи стал лидер Парижа Килиан Мбаппе — у него в активе стильный дубль. "Ла Реал" ответил на него только голом престижа в концовке — слишком большая разница в классе между командами.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "ПСЖ" - 1:2
Голы: Мерино, 89 — Мбаппе, 15, 56
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