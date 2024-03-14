Победили, но вылетели. Вильярреал — Марсель 3:1. Видео голов и обзор матча

"Вильярреал" очень сильно старался отыграться после гостевых 0:4 и был к этому близок после того, как Ерсон Москера на 85-й минуте установил счет 3:0. Но вот дальше не пошло.

"Марсель" добил соперника в контратаке в добавленное время — и, таким образом, в Лиге Европы больше не осталось испанских команд.

1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Марсель" - 3:1

Голы: Капу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 — Клосс, 90+4