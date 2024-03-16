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Винисиус забивал, а Лунина прошили. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Яркая победа "Сливочных"

Винисиус забивал, а Лунина прошили. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
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"Реал" не оставил шансов "Осасуне" на ее поле. В отсутствие Джуда Беллингема функции лидера взял на себя Винисиус — у него дубль и 8 (!) успешных обводок.

Наш Андрей Лунин проводил идеальный матч вплоть до 92-й минуты, но затем пропустил между ног со средней от Икера Муньоса. Не ляп, но и не повод для гордости.

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"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 2:4

Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+2 — Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Браим Диас, 61

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