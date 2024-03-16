Винисиус забивал, а Лунина прошили. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Видео голов и обзор матча
Яркая победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" не оставил шансов "Осасуне" на ее поле. В отсутствие Джуда Беллингема функции лидера взял на себя Винисиус — у него дубль и 8 (!) успешных обводок.
Наш Андрей Лунин проводил идеальный матч вплоть до 92-й минуты, но затем пропустил между ног со средней от Икера Муньоса. Не ляп, но и не повод для гордости.
29-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+2 — Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Браим Диас, 61
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