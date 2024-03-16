Винисиус забивал, а Лунина прошили. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Видео голов и обзор матча

"Реал" не оставил шансов "Осасуне" на ее поле. В отсутствие Джуда Беллингема функции лидера взял на себя Винисиус — у него дубль и 8 (!) успешных обводок.

Наш Андрей Лунин проводил идеальный матч вплоть до 92-й минуты, но затем пропустил между ног со средней от Икера Муньоса. Не ляп, но и не повод для гордости.

29-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 2:4

Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+2 — Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Браим Диас, 61