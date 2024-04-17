Качели в пользу немцев. Боруссия Д — Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча

"Боруссия" дома взяла реванш у "Атлетико" за гостевое поражение 1:2 и впервые с 2013 года вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

"Матрасники" сопротивлялись, как умели. Провалив старт, команда Симеоне включилась во втором тайме и сделала счет 2:2, однако на эндшпиль ее уже не хватило, и "Шмели" просто разорвали возрастных оппонентов.

1/4 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" - "Атлетико" - 4:2

Голы: Брандт, 34, Маатсен, 39, Фюллькруг, 71, Забитцер, 74 — Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64