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Качели в пользу немцев. Боруссия Д — Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Шмели" в полуфинале ЛЧ

Качели в пользу немцев. Боруссия Д — Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund

UA-Футбол
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"Боруссия" дома взяла реванш у "Атлетико" за гостевое поражение 1:2 и впервые с 2013 года вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

"Матрасники" сопротивлялись, как умели. Провалив старт, команда Симеоне включилась во втором тайме и сделала счет 2:2, однако на эндшпиль ее уже не хватило, и "Шмели" просто разорвали возрастных оппонентов.

1/4 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" - "Атлетико" - 4:2

Голы: Брандт, 34, Маатсен, 39, Фюллькруг, 71, Забитцер, 74 — Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

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