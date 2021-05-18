Сборная сезона УПЛ, инсайды из всех лиг, что не так с Ярмоленко? ТаТоТаке №227
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В специальном выпуске между матчами
Кто может усилить Динамо и Шахтер? Каково будущее Десны и Александрии? Куда уходят Дмитрий Иванисеня и Алексей Михайличенко? Что такое Лига конференций? Каковы шансы Андрея Ярмоленко стать лидером сборной на Евро?
Кроме того, вас ожидают свежие инсайды из Металлиста-1925 и Карпат, а также ламповая история о романтических взглядах на футбол Игоря Коломойского.
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- Тема Иванисени задолбала даже Красникова
- Металлист 1925 не хочет быть вторым Мариуполем
- Опасная развилка Алексея Михайличенко
- Who is Mr. Zaporozhanu?
- Набор патронов продолжается
- Реформы в еврокубках
- Кастрация Лиги Европы
- Лига Конференция - еврокубок для бедных
- Что общего между Десной и Александрией?
- Рябоконь должен остаться
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- Прощание
- Бекстейдж
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