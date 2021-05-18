Сборная сезона УПЛ, инсайды из всех лиг, что не так с Ярмоленко? ТаТоТаке №227

В специальном выпуске между матчами УПЛ и национальной команды Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский составляют символическую сборную УПЛ-2020/21 и отвечают на самые актуальные из ваших вопросов.

Кто может усилить Динамо и Шахтер? Каково будущее Десны и Александрии? Куда уходят Дмитрий Иванисеня и Алексей Михайличенко? Что такое Лига конференций? Каковы шансы Андрея Ярмоленко стать лидером сборной на Евро?

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