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Сборная сезона УПЛ, инсайды из всех лиг, что не так с Ярмоленко? ТаТоТаке №227

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Сборная сезона УПЛ, инсайды из всех лиг, что не так с Ярмоленко? ТаТоТаке №227

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В специальном выпуске между матчами УПЛ и национальной команды Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский составляют символическую сборную УПЛ-2020/21 и отвечают на самые актуальные из ваших вопросов.

Кто может усилить Динамо и Шахтер? Каково будущее Десны и Александрии? Куда уходят Дмитрий Иванисеня и Алексей Михайличенко? Что такое Лига конференций? Каковы шансы Андрея Ярмоленко стать лидером сборной на Евро?

Кроме того, вас ожидают свежие инсайды из Металлиста-1925 и Карпат, а также ламповая история о романтических взглядах на футбол Игоря Коломойского.

  • Сенькиву нужно было идти в Гидрометцентр
  • Гастрономическая ностальгия Спиваковского
  • Анонс
  • Сборная сезона УПЛ
  • И еще одна сборная…
  • Тема Иванисени задолбала даже Красникова
  • Металлист 1925 не хочет быть вторым Мариуполем
  • Опасная развилка Алексея Михайличенко
  • Who is Mr. Zaporozhanu?
  • Набор патронов продолжается
  • Реформы в еврокубках
  • Кастрация Лиги Европы
  • Лига Конференция - еврокубок для бедных
  • Что общего между Десной и Александрией?
  • Рябоконь должен остаться
  • Путеводитель по Карпатам от гида Сенькива
  • Спиваковский рекомендует топ-3 новичка для Динамо
  • Лучшие комментарии к “стриму Шредингера”
  • Euro-2021 - лебединая песня Ярмоленко?
  • Ламповая история о нравах Коломойского
  • Ставка от Сенькива
  • Прощание
  • Бекстейдж

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В статье: ТаТоТаке
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