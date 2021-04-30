"Легализовать игровую индустрию в стране было логичным решением"

Директор по связям с общественностью Parimatch Украины Вадим Мисюра рассказал в интервью, как лицензирование игорного бизнеса изменит правила игры всего рынка, а либерализация налогов пойдет на пользу как бизнеса, так и зависимым от него отраслям.

2021 обещает быть еще более насыщенным на события, связанные с игорным бизнесом. Одновременно запущены три масштабных процессы, которые должны обеспечить дееспособность новой индустрии. Выдача лицензий представителям бизнеса - европейский тренд, к которому Украина пришла только сейчас.

- Как развивается направление амбасадорства. Как выбираете, с кем работать, и как определяете стратегию поддержки?

- Прежде всего мы работаем с профессионалами, которые имеют такой же вспыльчивый характер, как и наш бренд. Для нас важно не просто подписать контракт с послом, выпустив пресс релизы. Мы делаем все, чтобы наша поддержка стала ощутимой для спортсмена, чтобы он разделял наше стремление распространять идею спорта среди различных возрастных групп украинцев. Если говорить конкретнее, то мы часто поддерживаем спортсменов в части медийной огласки и работы с фанатами.

Парадоксально, что украинские спортсмены демонстрируют невероятные результаты в спорте, а большая часть населения об их достижения не знают. Взять хотя бы пример легендарного бойца ММА Марины Мороз. Представьте, это первая женщина, которая представила Украину в известной международной организации UFC. На все бои мирового уровня Марина всегда выходит с украинским флагом.

Когда мы подписывали с Мариной контракт, ее команда сказала, что хотелось бы, чтобы о Марине узнали больше украинцев. Конечно, здесь наши интересы абсолютно совпадают. Первое, что мы тогда сделали, - это организовали эксклюзивные интервью, написали глубокие материалы, раскрывающие эту личность, - и сложную историю Марины наконец услышали!

Это только один из примеров, как ответственный бизнес может и должен поддерживать спортсменов. К тому же, сейчас у нас идет еще ряд важных проектов, таких как "Ошибки Чемпионов" и "Украинцы в киберспорте". Там мы рассказываем реальные истории людей, которые укрепляют имидж страны в мире.

Мы уверены, что это было логичное решение - легализовать игорную индустрию в государстве. Наша задача развивать это направление, расширяя ориентиры и ища новые пути для удовлетворения потребностей потребителей. Лицензия позволит нам более продуктивно сотрудничать с медиа, спортсменами и другими организациями путем как создание проектов, так и коллабораций, которые будут востребованы и в Украине, и во всем мире.

О сложности и вызовы при формировании игорного рынка, стереотипы и мифы о азартный бизнес читайте в расширенной версии интервью на сайте Укринформ.