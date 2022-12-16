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BLAST Premier World Final 2022 – шансы NAVI попасть в полуфинал?

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Верите в "рожденных побеждать"?

BLAST Premier World Final 2022 – шансы NAVI попасть в полуфинал?

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

BLAST Premier World Final 2022 все ближе к финалу – лучшие киберспортивные команды мира настойчиво сражаются за звание сильнейшей.

Первый день турнира закончился поражением для NAVI в матче против Vitality, однако вчера наши ребята одержали победу над Heroic и вышли в четвертьфинал, хотя это было очень непросто.

Сегодня, 16 декабря в 13:30 Рожденные побеждать встретятся с Team Liquid. Аналитики Parimatch Ukraine на сегодняшнюю победу NAVI дают кэф в 1,75, а шансы противника оценивают коэффициентом 2,01. Победитель этой встречи завтра встретится с OG в полуфинале.

BLAST Premier: World Final 2022 – крайний турнир для tier-1 команд в 2022 году. Матчи проходят на Etihad Arena в Абу-Даби, а призовой фонд турнира составляет $1 000 000. Финал состоится уже в это воскресенье.

Украинские поклонники CS:GO могут следить за украиноязычной трансляцией BLAST Premier World Final 2022 благодаря WePlay Esports при поддержке Parimatch. Присоединяйся к просмотру и болей за наших ребят!

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В статье: ПариМатч Natus Vincere
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