CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 29 августа
Полуфинальные матчи ESL One Cologne 2020
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 29 августа:
- - G2 -
- - NiP -
Трансляция доступна по ссылке.
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