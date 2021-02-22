Продолжается второй этап дебютного Кубка Украины по киберспорту

В сентябре прошлого года благодаря усилиям Федерации киберспорта Украины киберспорт был признан в Украине как официальный вид спорта. И вот первые массовые соревнования уже в самом разгаре. В Кубке Украины по дисциплине CS: GO уже прошел первый этап, который определил 12 сильнейших команд, которые сформировали Суперлигу. Участники Суперлиги продолжат борьбу за призовой фонд в размере 250 000 гривен. Партнером соревнований выступает бренд Parimatch - ведущий букмекер в мире киберспорта.

Инвайты в SuperLeague: Purple Pills (Черкассы), -GUESS- (Винница и Чернигов), megaBOTS (Ивано-Франковск, Ровно и Винница), MIL CyberZone (HLOP4KI) (Львов), KYIVMICTOKBITIB (Киев), Marlian eSports (Киев), Camry2_4 (Днепр), hateMania (hM-) (Харьков), BlackSea (Одесса) и 99problemsCS (Запорожье), а также 2 команды из плей-офф дивизиона Б: EMICO (Киев) и QUINQUE (Полтава).

Всего же в Кубке зарегистрировались 305 команд из всех областей, что стало рекордом Украины. После окончательной регистрации и проверки участников, в соревнованиях приняли участие 910 спортсменов, которые сыграли в рамках первого этапа более 2000 матчей. Трансляции матчей на официальных Twitch каналах twitch.tv/uesf_ua и twitch.tv/uesfcsgo2 пользовались большой популярностью.

Этап Суперлиги начался 13 февраля. Из 12 команд Суперлиги определится 6 сильнейших, которые затем разыграют призовые места в финальной части соревнований. Напомним, что размер призового фонда турнира - 250 000 гривен.

Все участники отмечают, что в Кубке Украины хватает конкуренции и победы даются очень непросто. Также игроки уже начали предоставлять определенные предложения, которые они хотели бы видеть в следующем турнире. В частности, некоторые команды отметили, что график очень плотный, и они хотели бы иметь больше времени на отдых. Но это в основном предложение от миксов, а вот для полноценных команд такой формат удобный, так как не нарушает план тренировок.

18 февраля Parimatch и Team Spirit объявили о продолжении сотрудничества. Parimatch взял комментарий у игрока команды Виктора somedieyoung Оруджева, который на этом турнире играет в миксе KYIVMICTOKBITIB вместе с такими известными игроками как Владислав bondik Нечипорчук и Дмитрий jR Червак, а также восходящей звездой Владимиром Woro2k Велетнюком.

- Как получилось, что вы собрались на этом турнире?

- Позвал bondik, на Кубке Украины играю за ребят заменой, когда у меня получается, а у кого-то нет.

- Почему такое название команды?

- Потому что Киев - прекрасный красивый город, на самом деле лучше у bondika спросить, это он придумал (смеется).

- Что думаешь о турнире?

- Такие турниры - хороший шанс проявить себя молодым игрокам.

- Кого считаешь главным соперником?

- Project X

- Но они уже вылетели ...

- Неужели? Ну тогда у нас нет конкурентов (смеется).

- Помогает игра в миксе в профессиональных матчах?

- Игра в миксе — это разнообразие и возможность увидеть игру под другим ракурсом, поэтому думаю что да, помогает.

- Что можешь пожелать начинающим?

- Всем молодым советую играть подобные турниры, а если вы уже старше 18 лет и ищете надежного букмекера, то это всегда Parimatch!