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Украинская команда The Witchers победила на Esportal Clash Open 2023

Counter-Strike
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Турнир проходил уже в новой CS2

Украинская команда The Witchers победила на Esportal Clash Open 2023

counter-strike.net

Новина українською

7-го октября проходил первый европейский онлайн-турнир ранга C по Counter-Strike 2. Участие в соревновании принимали 4 коллектива. Призовой фонд составлял 10 тысяч долларов.

В итоге победу на турнире одержала украинская команда The Witchers. "Ведьмаки" в финале переиграли французскую команду Looking4Org. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

  • на Overpass - 11:13,
  • Inferno - 13:9,
  • на Vertigo - 13:10.
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В статье: киберспорт
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