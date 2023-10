Украинская команда The Witchers победила на Esportal Clash Open 2023

7-го октября проходил первый европейский онлайн-турнир ранга C по Counter-Strike 2. Участие в соревновании принимали 4 коллектива. Призовой фонд составлял 10 тысяч долларов.

В итоге победу на турнире одержала украинская команда The Witchers. "Ведьмаки" в финале переиграли французскую команду Looking4Org. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

на Overpass - 11:13,

Inferno - 13:9,

на Vertigo - 13:10.