Counter-Strike
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Украинская команда The Witchers победила на Esportal Clash Open 2023
Турнир проходил уже в новой CS2
counter-strike.net
7-го октября проходил первый европейский онлайн-турнир ранга C по Counter-Strike 2. Участие в соревновании принимали 4 коллектива. Призовой фонд составлял 10 тысяч долларов.
В итоге победу на турнире одержала украинская команда The Witchers. "Ведьмаки" в финале переиграли французскую команду Looking4Org. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:
- на Overpass - 11:13,
- Inferno - 13:9,
- на Vertigo - 13:10.
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