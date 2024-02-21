S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons

На днях киберспортивная организация Falcons объявила, что подписала Александра "S1mple" Костылева. Украинский снайпер заменил по позиции 19-летний иорданца Мохаммада "BOROS" Малхаса, который в свое время выступал с другой украинский клуб - Monte.

Соглашение 26-летнего Костылева с Falcons рассчитано на один месяц. Это аренда из украинского киберспортивного клуба Natus Vincere.

Александр рассказал, какую зарплату будет получать в новом коллективе.

"Зарплата? 1 миллион в месяц. Чувствую себя футбольным игроком", - рассказал легендарный украинский киберспортсмен во время трансляции на своем Twich-канале.

Напомним, в октябре прошлого года S1mple объявил о паузе в игровой карьере и находился в инактиве NaVi.