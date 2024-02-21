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S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons
Falcons арендовали украинца у NaVi
PGL
На днях киберспортивная организация Falcons объявила, что подписала Александра "S1mple" Костылева. Украинский снайпер заменил по позиции 19-летний иорданца Мохаммада "BOROS" Малхаса, который в свое время выступал с другой украинский клуб - Monte.
Соглашение 26-летнего Костылева с Falcons рассчитано на один месяц. Это аренда из украинского киберспортивного клуба Natus Vincere.
Александр рассказал, какую зарплату будет получать в новом коллективе.
"Зарплата? 1 миллион в месяц. Чувствую себя футбольным игроком", - рассказал легендарный украинский киберспортсмен во время трансляции на своем Twich-канале.
Напомним, в октябре прошлого года S1mple объявил о паузе в игровой карьере и находился в инактиве NaVi.
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