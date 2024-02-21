  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons

Counter-Strike

Falcons арендовали украинца у NaVi

S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons

PGL

Новина українською

На днях киберспортивная организация Falcons объявила, что подписала Александра "S1mple" Костылева. Украинский снайпер заменил по позиции 19-летний иорданца Мохаммада "BOROS" Малхаса, который в свое время выступал с другой украинский клуб - Monte.

Соглашение 26-летнего Костылева с Falcons рассчитано на один месяц. Это аренда из украинского киберспортивного клуба Natus Vincere.

Александр рассказал, какую зарплату будет получать в новом коллективе.

"Зарплата? 1 миллион в месяц. Чувствую себя футбольным игроком", - рассказал легендарный украинский киберспортсмен во время трансляции на своем Twich-канале.

Напомним, в октябре прошлого года S1mple объявил о паузе в игровой карьере и находился в инактиве NaVi.

По теме
yellow-arrow
Monte не вышли на Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
Monte сыграют с Astralis в поединке за вылет из отбора к мэйджору
yellow-arrow
Monte выбыли из ТОП-10 рейтинга HLTV
киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twich s1mple
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости