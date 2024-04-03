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W0nderful: После победы на мейджоре пришел в номер и отпраздновал
Игорь - о том, как отпраздновал триумф на PGL Major Copenhagen
HLTV
Снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов рассказал, что делал после победного финала PGL Major Copenhagen.
"Пришел в номер, лег на кровать, общался с девушкой. Отпраздновал", - рассказал Жданов во время своей трансляции на платформе Twich.
Напомним, в ночь на 1-е апреля "рожденные побеждать" в гранд-финале турнира в Копенгагене обыграли FaZe Clan и стали чемпионами первого мейджора в истории CS2.
19-летний Игорь стал четвертым украинцем, которому покорился титул чемпиона мэйджора.
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