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W0nderful: После победы на мейджоре пришел в номер и отпраздновал

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Игорь - о том, как отпраздновал триумф на PGL Major Copenhagen

W0nderful: После победы на мейджоре пришел в номер и отпраздновал

HLTV

Новина українською

Снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов рассказал, что делал после победного финала PGL Major Copenhagen.

"Пришел в номер, лег на кровать, общался с девушкой. Отпраздновал", - рассказал Жданов во время своей трансляции на платформе Twich.

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Напомним, в ночь на 1-е апреля "рожденные побеждать" в гранд-финале турнира в Копенгагене обыграли FaZe Clan и стали чемпионами первого мейджора в истории CS2.

19-летний Игорь стал четвертым украинцем, которому покорился титул чемпиона мэйджора.

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киберспорт Игорь Жданов Natus Vincere
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Источник:
Twich
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