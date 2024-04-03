Исторический триумф. Факты и цифры победы NaVi на первом мейджоре в истории СS2
Рекордные призовые, просмотры и титулы
HLTV
В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходил первый мейджор в истории дисциплины CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.
В ночь на 1-е апреля проходил гранд-финал турнира. В решающем матче мейджора команда украинского клуба Natus Vincere встречалась с коллективом FaZe Clan.
Финальная встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась в пользу NaVi - со счетом 2:1 (Ancient 13-9, Mirage 2-13, Inferno 13-3).
Благодаря этой победе, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (прим. - капитан NaVI) стала чемпионом первого мейджора от Valve в Counter-Strike 2.
Состав NaVi из СS2:
- Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
- Юстинас "jL" Лекавичус (Литва)
- Михай "iM" Иван (Румыния)
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер) (Украина)
К вашему вниманию интересные факты об историческом триумфе "рожденных побеждать":
1) За победу на PGL Major Copenhagen NaVi заработали в качестве призовых 500 тысяч долларов. Таким образом, украинская киберспортивная организация Natus Vincere стала первым клубом в истории Counter-Strike, заработавшим более 10 миллионов долларов. Также игроки "рожденных побеждать" получат свою долю с продажи игровых предметов внутри дисциплины CS2 (сувениры и предметы с автографами киберспортсменов).
2) Для 21-летнего рифлера NaVi Валерия "b1t" Ваховского эта победа уже вторая в рамках мейджоров. Предыдущий триумф был зафиксирован еще во времена предыдущей версии киберспортивной игры (прим. - Counter-Strike: Global Offensive). Речь идет о PGL Major Stockholm 2021, который состоялся в 2019-м году.
Также этот титул стал вторым и для тренера украинской команды Андрея "B1ad3" Городенского.
3) 19-летний снайпер "рожденных побеждать" Игорь "w0nderful" Жданов стал четвертым украинцем, которому покорился титул чемпиона мейджора. По одному триумфу также у бывших игроков NaVi: Даниила "Zeus" Тесленко и Александра "s1mple" Костылева (прим. - находится в инактиве). Даниил одержал свою победу в составе Gambit Esports в 2017-м году, а Александр становился чемпионом как раз в ростере NaVi - речь идет об уже вышеупомянутом турнире 2019-го года в столице Швеции.
Примечательно, что в 2021-м году еще юный Игорь заявлял о своей мечте играть в NaVi, однако не считал это желание реальным, поскольку в то время на позиции снайпера феерил легендарный s1mple.
4) Ранее Natus Vincere уже пересекались с FaZe Clan в рамках гранд-финала мейджора. Это произошло в начале 2022-го года - в бельгийском Антверпене.
5) NaVi - является рекордсменом профессиональной сцены по количеству гранд-финалов мейджоров. "Черно-желтые" аж шесть раз добирались до главного матча турнира. Впрочем, по победам на главных турнирах от Valve лидирует датский коллектив Astralis - сразу четыре титула.
6) NaVi - единственная киберспортивная организация, которая отобралась на все мейджоры в истории дисциплины Counter-Strike. В активе "рожденных побеждать" 20 выступлений.
7) Впервые в собственной клубной истории Natus Vincere сыграли на мейджоре без российских игроков в своем ростере. До этого NaVi выступали в составе из пяти украинцев аж в эпоху CS 1.6. Тогда "рожденные побеждать" тотально доминировали на профессиональной сцене и становились многократными чемпионами мира. В те времена официальных мейджоров под эгидой американской компании Valve еще не существовало.
В состав тех NaVi входили украинские киберспортсмены: Арсений "ceh9" Триноженко, Сергей "starix" Ищук, Егор "Markeloff" Маркелов, Иоанн "Edward" Сухарев и Даниил "Zeus" Тесленко.
8) Студия Maincast на платформах Twich и Youtube установила рекорд украиноязычных трансляций. На пике гранд-финал между NaVi и FaZe Clan одновременно смотрели 137 тысяч зрителей. Примечательно, что прошлый лучший результат был удвоен. Предыдущий рекорд был зафиксирован на мейджоре в Париже в прошлом году (BLAST.tv Paris Major 2023) - 58,5 тысяч.
К тому же украинский язык стал вторым по популярности среди официальных трансляций турнира в столице Дании!
9) Юстинас "jL" Лекавичюс впервые в своей профессиональной карьере добыл звание MVP турнира. Да еще и сразу такого престижного! Индивидуальный рейтинг 24-летнего киберспортсмена на этом мейджоре составил 1,22. Юстинас стал первым представителем Литвы, который выиграл крупнейший турнир от Valve.
Примечательно, в СМИ была история, что в 2020-м году Лекавичус хотел устроиться на работу курьером, однако девушка игрока убедила его продолжить профессиональные выступления в дисциплине Counter-Strike. Удивительная история!
В общем, на мейджорах триумфовали игроки из 17 стран. Больше всего побед у датских киберспортсменов - аж 23.
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Также, во время трансляции было собрано 5,3 миллиона грн для бригады НГУ "Азов". После победного гранд-финала владелец Natus Vincere Максим Криппа заявил, что по собственной инициативе удваивает данную сумму.
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