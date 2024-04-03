Исторический триумф. Факты и цифры победы NaVi на первом мейджоре в истории СS2

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходил первый мейджор в истории дисциплины CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

В ночь на 1-е апреля проходил гранд-финал турнира. В решающем матче мейджора команда украинского клуба Natus Vincere встречалась с коллективом FaZe Clan.

Финальная встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась в пользу NaVi - со счетом 2:1 (Ancient 13-9, Mirage 2-13, Inferno 13-3).

Благодаря этой победе, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (прим. - капитан NaVI) стала чемпионом первого мейджора от Valve в Counter-Strike 2. Вспомнить, как это было .

Состав NaVi из СS2:

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)

Жданов (Украина) Валерий "b1t" Ваховский (Украина)

Ваховский (Украина) Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)

Виролайнен (Финляндия) Юстинас "jL" Лекавичус (Литва)

Лекавичус (Литва) Михай "iM" Иван (Румыния)

Иван (Румыния) Андрей "B1ad3" Городенский (тренер) (Украина)

К вашему вниманию интересные факты об историческом триумфе "рожденных побеждать":

1) За победу на PGL Major Copenhagen NaVi заработали в качестве призовых 500 тысяч долларов. Таким образом, украинская киберспортивная организация Natus Vincere стала первым клубом в истории Counter-Strike, заработавшим более 10 миллионов долларов. Также игроки "рожденных побеждать" получат свою долю с продажи игровых предметов внутри дисциплины CS2 (сувениры и предметы с автографами киберспортсменов).

2) Для 21-летнего рифлера NaVi Валерия "b1t" Ваховского эта победа уже вторая в рамках мейджоров. Предыдущий триумф был зафиксирован еще во времена предыдущей версии киберспортивной игры (прим. - Counter-Strike: Global Offensive). Речь идет о PGL Major Stockholm 2021, который состоялся в 2019-м году. Также этот титул стал вторым и для тренера украинской команды Андрея "B1ad3" Городенского. 3) 19-летний снайпер "рожденных побеждать" Игорь "w0nderful" Жданов стал четвертым украинцем, которому покорился титул чемпиона мейджора. По одному триумфу также у бывших игроков NaVi: Даниила "Zeus" Тесленко и Александра "s1mple" Костылева (прим. - находится в инактиве). Даниил одержал свою победу в составе Gambit Esports в 2017-м году, а Александр становился чемпионом как раз в ростере NaVi - речь идет об уже вышеупомянутом турнире 2019-го года в столице Швеции. Примечательно, что в 2021-м году еще юный Игорь заявлял о своей мечте играть в NaVi, однако не считал это желание реальным, поскольку в то время на позиции снайпера феерил легендарный s1mple. 4) Ранее Natus Vincere уже пересекались с FaZe Clan в рамках гранд-финала мейджора. Это произошло в начале 2022-го года - в бельгийском Антверпене. 5) NaVi - является рекордсменом профессиональной сцены по количеству гранд-финалов мейджоров. "Черно-желтые" аж шесть раз добирались до главного матча турнира. Впрочем, по победам на главных турнирах от Valve лидирует датский коллектив Astralis - сразу четыре титула. 6) NaVi - единственная киберспортивная организация, которая отобралась на все мейджоры в истории дисциплины Counter-Strike. В активе "рожденных побеждать" 20 выступлений. 7) Впервые в собственной клубной истории Natus Vincere сыграли на мейджоре без российских игроков в своем ростере. До этого NaVi выступали в составе из пяти украинцев аж в эпоху CS 1.6. Тогда "рожденные побеждать" тотально доминировали на профессиональной сцене и становились многократными чемпионами мира. В те времена официальных мейджоров под эгидой американской компании Valve еще не существовало. В состав тех NaVi входили украинские киберспортсмены: Арсений "ceh9" Триноженко, Сергей "starix" Ищук, Егор "Markeloff" Маркелов, Иоанн "Edward" Сухарев и Даниил "Zeus" Тесленко. 8) Студия Maincast на платформах Twich и Youtube установила рекорд украиноязычных трансляций. На пике гранд-финал между NaVi и FaZe Clan одновременно смотрели 137 тысяч зрителей. Примечательно, что прошлый лучший результат был удвоен. Предыдущий рекорд был зафиксирован на мейджоре в Париже в прошлом году (BLAST.tv Paris Major 2023) - 58,5 тысяч. К тому же украинский язык стал вторым по популярности среди официальных трансляций турнира в столице Дании! 9) Юстинас "jL" Лекавичюс впервые в своей профессиональной карьере добыл звание MVP турнира. Да еще и сразу такого престижного! Индивидуальный рейтинг 24-летнего киберспортсмена на этом мейджоре составил 1,22. Юстинас стал первым представителем Литвы, который выиграл крупнейший турнир от Valve. Примечательно, в СМИ была история, что в 2020-м году Лекавичус хотел устроиться на работу курьером, однако девушка игрока убедила его продолжить профессиональные выступления в дисциплине Counter-Strike. Удивительная история! 10) Кроме того, Алекси "Aleksib" Виролайнен и Михай "iM" Иван также стали первыми представителями своих стран, которые побеждали на мейджоре. Речь идет о Румынии и Финляндии, соответственно. В общем, на мейджорах триумфовали игроки из 17 стран. Больше всего побед у датских киберспортсменов - аж 23. Фото: HLTV и navi.gg

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Также, во время трансляции было собрано 5,3 миллиона грн для бригады НГУ "Азов". После победного гранд-финала владелец Natus Vincere Максим Криппа заявил, что по собственной инициативе удваивает данную сумму.

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