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Monte смогли выехать из Украины и сыграют на турнире в Рио
Турнир начнется 18-го апреля
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Команда украинской киберспортивной организации Monte сыграет на Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024, который пройдет с 18-го по 20-е апреля.
Официальный телеграм канал украинского коллектива сообщил, что игроки сумели выехать из Украины и отправились в столицу Бразилии.
"Мы сыграем в Рио. Спасибо всем, кто помог нам с выездом, мы будем с достоинством и честью представлять украинский флаг на международной арене. Слава Украине", - сообщает телеграм-канал MONTE GANG.
Напомним, два дня назад стало известно, что Monte пропустят IEM Chengdu в Китае, поскольку не смогли пересечь границу Украины.
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