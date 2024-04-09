Monte смогли выехать из Украины и сыграют на турнире в Рио

Команда украинской киберспортивной организации Monte сыграет на Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024, который пройдет с 18-го по 20-е апреля.

Официальный телеграм канал украинского коллектива сообщил, что игроки сумели выехать из Украины и отправились в столицу Бразилии.

"Мы сыграем в Рио. Спасибо всем, кто помог нам с выездом, мы будем с достоинством и честью представлять украинский флаг на международной арене. Слава Украине", - сообщает телеграм-канал MONTE GANG.

Напомним, два дня назад стало известно, что Monte пропустят IEM Chengdu в Китае, поскольку не смогли пересечь границу Украины.