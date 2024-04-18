Monte стартовали с поражения на Global Esports Tour Rio 2024

В период с 18-го по 20-е апреля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.

Сегодня, украинская команда Monte провела свой первый поединок на турнире. В итоге, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка уступил для PAIN.

Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась со счетом 14:16.