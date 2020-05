Virtus.pro безнадежно проиграли для NiP и занимают последнее место в группе на OGA Dota PIT

Cейчас проходит групповой этап LAN-турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020 Online (с 13 по 23 мая). В соревновании принимают участие команды из Европы и СНГ. Призовой фонд турнира составляет 150 000 долларов.

Сегодня проходил матч в группе В между Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas. Коллектив под руководством Алексея "Solo" Березина довольно неожиданно потерпел поражение. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась со счетом 0:2 в пользу NiP.

Положение дел в группе В:

# Группа B М В П О 1. ​​ Ninjas in Pyjamas 2 2 0 6 2. ​​ Team Secret 1 1 0 3 3. ​​ Team Liquid 1 0 1 0 4. ​​ Team Spirit 0 0 0 0 5. ​​ Virtus.pro 2 0 2 0 Запись матча между Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas

Смотрите HellRaisers vs FlyToMoon | BO3 | AMD SAPPHIRE OGA Dota PIT Group A | /w @ZyoriTV & @TrentPax от OGADotaPIT на www.twitch.tv