Dota 2
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NaVi одержали первую победу в дивизионе Immortal на OMEGA League
"Рожденные побеждать" оказались сильнее за Evil Geniuses
В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.
В матче группы А Natus Vincere обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, коллектив Павла "9pasha" Хвастунова одержал свою первую победу на этом соревновании.
Положение дел в группе А:
|#
|Группа А
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Evil Geniuses
|3
|2
|1
|6
|2.
| Nigma
|3
|2
|1
|6
|3.
| Virtus.pro
|3
|2
|1
|6
|4.
| 5men
|5
|2
|3
|6
|5.
| Alliance
|3
|1
|2
|3
|6.
| Natus Vincere
|3
|1
|2
|3
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