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NaVi одержали первую победу в дивизионе Immortal на OMEGA League

Dota 2
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"Рожденные побеждать" оказались сильнее за Evil Geniuses

NaVi одержали первую победу в дивизионе Immortal на OMEGA League
Новина українською

В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

В матче группы А Natus Vincere обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, коллектив Павла "9pasha" Хвастунова одержал свою первую победу на этом соревновании.

Положение дел в группе А:

# Группа А
М
В
П
О
1. ​​ Evil Geniuses 3 2 1 6
2. ​​ Nigma 3 2 1 6
3. ​​ Virtus.pro 3 2 1 6
4. ​​ 5men 5 2 3 6
5. ​​ Alliance 3 1 2 3
6. ​​ Natus Vincere 3 1 2 3

Запись поединка между NaVi и EG

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В статье: Natus Vincere
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