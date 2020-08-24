NaVi одержали первую победу в дивизионе Immortal на OMEGA League

В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

В матче группы А Natus Vincere обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, коллектив Павла "9pasha" Хвастунова одержал свою первую победу на этом соревновании.

Положение дел в группе А:

# Группа А М В П О 1. ​​ Evil Geniuses 3 2 1 6 2. ​​ Nigma 3 2 1 6 3. ​​ Virtus.pro 3 2 1 6 4. ​​ 5men 5 2 3 6 5. ​​ Alliance 3 1 2 3 6. ​​ Natus Vincere 3 1 2 3