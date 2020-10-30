Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi прошли в гранд-финал ESL One Germany 2020
"Рожденные побеждать" обыграли mudgolems 2:0
В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд составляет 400 000 долларов.
В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла mudgolems. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко.
Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в решающий матч соревнования - гранд-финал. В свою очередь mudgolems упали в нижнюю сетку, где сыграют с Team Liquid за право участия в гранд-финале.
Популярное сейчас
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
- Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу
- Valve запустила Diretide 2020 в Dota 2
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО