NaVi прошли в гранд-финал ESL One Germany 2020

В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд составляет 400 000 долларов.

В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла mudgolems. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко.

Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в решающий матч соревнования - гранд-финал. В свою очередь mudgolems упали в нижнюю сетку, где сыграют с Team Liquid за право участия в гранд-финале.